Суд отказался удовлетворять иск КПРФ о нарушениях на выборах в Тюменской области

Уватский районный суд отказал в удовлетворении искового заявления бывшего кандидата в депутаты думы Уватского округа (Тюменская область) от КПРФ Самихи Мулюковой о защите избирательных прав, следует из данных картотеки. Как ранее сообщали в партии, коммунисты намерены отменить итоги голосования по одномандатному округу №2, где якобы обнаружили фальсификации во время голосования. «За кандидата от "Единой России" (ЕР) голосовали бывшие жители: живые и мертвые. Я сама была 12 сентября там, и увидела, что в Сафьянке проживает всего пять человек, а проголосовало 25»,— рассказала первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева на заседании Тюменской областной думы в сентябре.

В четверг, 23 октября, коммунисты заявили о планах обжаловать решение Уватского районного суда в апелляционной инстанции. «Мы и не рассчитывали на победу в суде первой инстанции, который зависим от низового уровня власти. Если понадобиться, мы готовы дойти до Верховного суда»,— заверили в тюменском обкоме КПРФ. По данным коммунистов, в партии намерены добиться возбуждения уголовного дела по ст. 142 (Фальсификация избирательных документов) и ст. 142.1 (Фальсификация итогов голосования).

В ЕР с претензиями КПРФ не согласились. Руководитель фракции единороссов в Тюменской областной думе Андрей Артюхов подчеркнул, что в партии власти остались «довольны результатом выборов». «Я интересовался, я имею все официальные комментарии о том, что не было нарушений»,— заверил он.

Голосование на выборах депутатов думы Уватского округа первого созыва проходило в один день — 14 сентября. Согласно данным избиркома, из 37 кандидатов мандаты получили 14 претендентов от ЕР и один от ЛДПР. Депутатом по одномандатному округу №2 была избрана Марина Губайдуллина (ЕР) с результатом в 154 голоса, опередив коммуниста Самиху Мулюкову (ее поддержали 105 человек).

По итогам выборов депутатов дум Тобольска, Ишима и Заводоуковска, 20 вновь образованных муниципальных округов и довыборов двух депутатов гордумы Тюмени кандидаты от ЕР взяли 349 вакантных мандатов, самовыдвиженцы — пять, претенденты от ЛДПР — шесть, от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — пять, от «Новых людей» — пять, от КПРФ — четыре.

Василий Алексеев