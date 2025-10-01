Суд принял к производству иск КПРФ о нарушениях на выборах в Тюменской области

Уватский районный суд принял к производству исковое заявление бывшего кандидата в депутаты думы Уватского округа (Тюменская область) от КПРФ Самихи Мулюковой о защите избирательных прав, следует из картотеки. Как пояснили в обкоме партии, коммунисты намерены признать незаконным решение избиркома и отменить итоги голосования по одномандатному округу №2. Суд привлек для участия в деле прокурора Уватского района, в качестве ответчиков выступают участковая (№2303) и территориальная (№23) избирательные комиссии, в качестве заинтересованного лица — избирательная комиссия Тюменской области.

Ранее, 18 сентября, первый секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева заявила на заседании Тюменской областной думы о фальсификации итогов выборов депутатов дум 23 муниципалитетов и довыборов депутатов гордумы Тюмени. «Я сказала одному из глав районов, который является членом "Единой России" (ЕР), не присваивайте наши голоса, мы лишнего не просим, но свое отдавать тоже не хотим. На это он ответил: договаривайся с областным начальством, чтобы я получил указание. С областным начальством договориться сложно, поэтому нас отталкивают все ниже и ниже»,— сказала коммунист.

Госпожа Казанцева добавила, что партия обнаружила фальсификации во время голосования в деревнях Сафьянка и Малый Нарыс Уватского округа. «За кандидата от ЕР голосовали бывшие жители: живые и мертвые. Я сама была 12 сентября там, и увидела, что в Сафьянке проживает всего пять человек, а проголосовало 25»,— пояснила она, подчеркнув, что КПРФ направит исковое заявление в Уватский районный суд и «дойдет до Верховного суда, если потребуется».

Руководитель фракции ЕР в тюменском парламенте Андрей Артюхов тогда подчеркнул, что единороссы остались «довольны результатом выборов». «Я интересовался, я имею все официальные комментарии о том, что не было нарушений»,— заверил он.

Голосование на выборах депутатов думы Уватского округа первого созыва проходило в один день — 14 сентября. Согласно данным избиркома, из 37 кандидатов мандаты получили 14 претендентов от ЕР и один от ЛДПР. Депутатом по одномандатному округу №2 была избрана Марина Губайдуллина (ЕР) с результатом в 154 голоса, опередив коммуниста Самиху Мулюкову (ее поддержали 105 человек).

Собеседование со сторонами дела пройдет 13 октября.

По итогам выборов депутатов дум Тобольска, Ишима и Заводоуковска, 20 вновь образованных муниципальных округов и довыборов двух депутатов гордумы Тюмени кандидаты от ЕР взяли 349 вакантных мандатов, самовыдвиженцы — пять, претенденты от ЛДПР — шесть, от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — пять, от «Новых людей» — пять, от КПРФ — четыре.

Василий Алексеев