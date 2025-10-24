В Дагестане расследуют дело о вовлечении подростков в драку

Сотрудники Ботлихского межрайонного следственного отдела СУ СК возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по п. «б» ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное с применением насилия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, подозреваемый в общественном месте одного из районов республики умышленно принудил двух несовершеннолетних к драке между собой.

«С целью реализации преступного умысла фигурант на автомобиле перевез подростков в другой населенный пункт, где и заставил их вступить в физическое противостояние», — говорится в сообщении Следкома.

Во время драки один из оппонентов долгое время наносил удары другому подростку. В это время подозреваемый давал указания, как наносить удары, а также снимал происходящее на мобильный телефон.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Константин Соловьев