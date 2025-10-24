Кредитное привлечение
Экс-главу администрации Ростова заподозрили в превышении полномочий
Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году он, вопреки требованиям бюджетного законодательства, привлек кредит коммерческого банка. Это нанесло ущерб бюджету города на сумму более 47 млн руб. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Алексей Логвиненко мог находиться на посту главы администрации Ростова до октября 2025 года, однако уже в январе ушел с поста по собственному желанию
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В отношении экс-главы администрации города Алексея Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Расследованием занимается Следственное управление СКР по Ростовской области, рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По его словам, задержанием господина Логвиненко занимались сотрудники регионального управления ФСБ России. Днем в пятницу, 24 октября, бывший градоначальник находился на допросе. Местные СМИ сообщили о том, что в доме подозреваемого прошел обыск.
«По данным следствия, в 2020 году Алексей Логвиненко, являясь главой администрации города Ростов-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства, привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн руб.»,— говорится в сообщении госпожи Петренко.
В суд уже направлено ходатайство об избрании в отношении господина Логвиненко меры пресечения в виде заключения под стражу.
Алексею Логвиненко 51 год. Он — уроженец Таганрога. Получил образование системотехника в местном государственном радиотехническом университете, также окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».
С 1997 года проходил службу в органах внутренних дел РФ, с 2006 года по 2016-й замещал руководящие должности в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Ростовской области. С 2016 года по 2019-й работал в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Водные ресурсы».
В начале 2019 года пришел в администрацию Ростова на должность заместителя главы. В этом же году стал градоначальником, сменив досрочно ушедшего предшественника – Виталия Кушнарева (сейчас он является фигурантом другого уголовного дела). В 2021 году Алексей Логвиненко снова выиграл конкурс претендентов на должность. Его полномочия истекали в октябре 2025 года, однако уже в январе господин Логвиненко покинул пост по собственному желанию, объяснив свой уход проблемами со здоровьем и желанием заняться другой работой.
Тогда некоторые депутаты городской думы в разговоре с «Ъ-Ростов» заявляли, что отставка Алексея Логвиненко была ожидаемой как следствие прихода в Ростовскую область нового руководителя (за несколько месяцев до этого в отставку ушел Василий Голубев, который занимал кресло губернатора Дона с 2010 года).
Предшественника Алексея Логвиненко на посту градоначальника – Виталия Кушнарева судят за получение взятки и незаконное хранение оружия (ч. 6 ст. 290; ч. 1 ст. 222 УК РФ). Процесс проходит в Железнодорожном райсуде Ростова с апреля 2025 года. По версии следствия, в октябре 2024-го господин Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель, возглавляющий компанию, обратился в УФСБ России по Ростовской области с заявлением о готовящемся преступлении и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске у него дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без соответствующего разрешения.
Недавно в суде Виталий Кушнарев признал вину в хранении оружия. Свое отношение к обвинению в получении взятки он еще не высказал.