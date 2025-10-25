Кражи века

19 октября в Лувр проникли грабители и за семь минут вынесли драгоценности из собраний французских королей и императоров. Пресса окрестила это происшествие «ограблением века». За последние 100 лет подобным эпитетом нарекали многие ограбления в самых разных странах. “Ъ” напоминает истории исключительных грабежей.

Москва, СССР Что украли: «Святое семейство» Корреджо, «Бичевание Христа» Пизано, «Иоанн Богослов» Дольчи, «Се человек» Тициана и «Христос» Рембрандта Старинные картины, стоимость которых сотрудники музея оценили в 1 млн руб. золотом, пропали в ночь на Пасху. Вор проник в музей во время звона колоколов рядом стоящей Антипиевской церкви, в которой шла служба. Чтобы пустить следствие по ложному следу, похититель оставил на месте преступления записку: «Христос мертв бысть, смертию жизнь оживися», которая должна была указать на то, что картину украли представители церкви. В пользу этой версии говорил и тот факт, что все полотна были связаны с Иисусом Христом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Картина Рембрандта «Христос со сложенными руками» Фото: The Hyde Collection Картина Тициана Вечеллио «Се человек» в Пушкинском музее Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Картина Рембрандта «Христос со сложенными руками» Фото: The Hyde Collection Картина Тициана Вечеллио «Се человек» в Пушкинском музее Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Картина «Бичевание Христа» была найдена спустя четыре месяца — ее передал Московскому уголовному розыску итальянец, купивший работу Пизано для перепродажи у незнакомца. Похитителя же нашли только в 1931 году. Им оказался человек, известный в околокриминальных кругах как Федорович, судимый за воровство еще при царе. Похитив полотна, он закопал их в металлическом баке в Подмосковье. Картина Тициана «Се человек» пострадала больше остальных и вернулась в основную экспозицию музея лишь в 2020 году, после длительной реставрации.

графство Бакингемшир, Англия Что украли: 2,3 млн фунтов стерлингов Ранним августовским утром 1963 года из Глазго в Лондон отправился почтовый состав, один из вагонов которого был набит ветхими купюрами. Их ждал Английский банк, чтобы переписать, а затем сжечь. Знавший о заведенном порядке торговец антиквариатом Брюс Рейнольдс собрал группу из 15 человек и провернул ограбление, вошедшее в историю как Великое ограбление поезда — по его мотивам снимут несколько фильмов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованные участники Великого ограбления поезда перед судом в Бакингемшире

Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images Грабители остановили поезд в поле, подделав сигнал семафора. Выстроившись в цепочку, они выгрузили из вагона 120 мешков с деньгами весом около 2,5 т. Кража, планировавшаяся три месяца, была совершена за полчаса. Несколько дней налетчики отмечали успех операции, делили наличные и играли в «Монополию» на стоящей неподалеку арендованной ферме. На след преступников помог выйти местный житель, сообщивший полиции, что видел подозрительных людей на соседней ферме. На «Монополии» обнаружили отпечатки пальцев. Все участники ограбления ранее были судимы, и образцы их отпечатков имелись в распоряжении полиции. В итоге воры отправились в тюрьму, но большая часть похищенного так и не была найдена.

Нью-Йорк, США Что украли: 24 драгоценных камня Крупнейшему ограблению ювелирных изделий в истории Америки невольно поспособствовали смотрители музея, приоткрыв для проветривания окна в зале драгоценных камней и минералов. Двое грабителей залезли в музей ночью по пожарной лестнице, вскрыли витрины с помощью стеклореза и похитили два десятка экспонатов, в том числе «Звезду Индии» — найденный на Цейлоне в XVII веке сапфир весом 563,35 карата. Стоимость украденных драгоценностей оценили тогда в $410 млн. «Мы просто заскочили туда и забрали все»,— вспоминал впоследствии Джек Мерфи, один из похитителей, а по совместительству спортсмен, музыкант, писатель и художник (его история составит основу сюжета фильма «Живи мало, укради много» 1976 года). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Звезда Индии» — звездчатый сапфир весом 563,35 карата Фото: Daniel Torres, Jr. / Wikimedia Витрина в Музее естественной истории после ограбления Фото: Bettmann / Colaborador / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 «Звезда Индии» — звездчатый сапфир весом 563,35 карата Фото: Daniel Torres, Jr. / Wikimedia Витрина в Музее естественной истории после ограбления Фото: Bettmann / Colaborador / Getty Images Грабителей арестовали два дня спустя — полиция получила наводку от сотрудников местного отеля, в котором воры праздновали успешную кражу. Преступники освободились под залог и сбежали во Флориду. Спустя несколько месяцев их снова арестовали, предъявив обвинение в ограблении светской львицы Евы Габор. На этот раз грабители от правосудия не ушли. Большую часть камней удалось найти в камерах хранения автобусного терминала в Майами.

Токио, Япония Что украли: 294 млн иен Осенью 1968 года в филиал японского банка Nihon Shintaku Ginko поступило несколько анонимных сообщений о заложенной в здании бомбе. Спустя пару месяцев четыре сотрудника этого же банка перевозили в инкассаторском автомобиле премиальные выплаты, предназначенные для сотрудников завода Toshiba. На одной из токийских улиц машину остановил человек на полицейском мотоцикле. Неизвестный в форме сообщил инкассаторам ужасные новости: взорван особняк управляющего банка, мало того, под их машиной также заложена бомба. Сотрудники банка выбежали из салона, а мужчина залез под фургон, откуда через мгновение пошел дым. Инкассаторы отбежали на приличное расстояние, ожидая взрыва, а преступник сел за руль и скрылся. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фоторобот преступника, опубликованный Токийским полицейским управлением Фото: Tokyo Metropolitan Police Department Первая полоса газеты Mainichi Daily News от 11 декабря 1968 года Фото: Mainichi Daily News Следующая фотография 1 / 2 Фоторобот преступника, опубликованный Токийским полицейским управлением Фото: Tokyo Metropolitan Police Department Первая полоса газеты Mainichi Daily News от 11 декабря 1968 года Фото: Mainichi Daily News «Полицейского» искали по всей стране. По делу допросили более 100 тыс. подозреваемых, в деле фигурировало 780 тыс. фотороботов, однако крупнейшее хищение в истории Японии так и осталось нераскрытым. Личность грабителя не установлена, украденные деньги не найдены.

Ницца, Франция Что украли: 46 млн франков Подземное хранилище банка Societe Generale находилось очень близко к коллектору городской канализации. Команда злоумышленников два месяца рыла восьмиметровый тоннель, укрепляла его стены бетоном, проводила освещение. По коллектору, заполненному сточными водами, воры передвигались на плотах. В хранилище преступники проникли в выходные, когда их никто не мог побеспокоить, и два дня спокойно обчищали 370 банковских ячеек. Там же был организован пикник с вином и закусками. Уходя с добычей, они заварили дверь в хранилище и оставили надпись: «Без оружия, без ненависти, без жестокости». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции достают из туннеля оборудование грабителей

Фото: AFP По итогам расследования был задержан один-единственный человек — Альбер Спаджари, осудить которого не удалось — он сбежал из зала суда, выпрыгнув в окно. Прожив 12 лет заграницей, он написал книгу, в которой рассказал об организации ограбления. Умер от рака в Италии в 1989 году. Похищенное так и не нашли. Спустя 30 лет суд Марселя приговорил к 30 месяцам тюрьмы 74-летнего Жака Кассандри, который утверждал, будто бы именно он организовал «ограбление века», которое также легло в основу многочисленных экранизаций.

Мехико, Мексика Что украли: 124 артефакта доколумбовой эпохи Свое «ограбление века» есть и у Мексики. Его организовали два студента-ветеринара, увлекающиеся археологией и наследием предков. За полгода до кражи они посетили музей около 50 раз: изучали планировку, схемы видеонаблюдения, делали фотографии, зарисовки и выясняли стоимость экспонатов. Воры проникли в музей во время рождественских праздников через систему вентиляции, которая не была защищена сигнализацией. Похитили из витрин более 100 артефактов древних культур майя, ацтеков и других коренных народов Америки: золотые украшения, нефритовые маски и резные фигурки из обсидиана и бирюзы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маска бока-летучей мыши в мексиканском Национальном музее антропологии

Фото: Adam Jones / Flickr К расследованию подключили иммиграционную службу и Интерпол. Преступников искали четыре года. В 1989-м сотрудники Управления по борьбе с наркотиками арестовали наркоторговца Сальвадора Гутьерреса — ему, как оказалось, воры пытались продать часть награбленного. Главный исполнитель преступления, Карлос Перчес Тревиньо, который все это время хранил артефакты в доме родителей, провел более десяти лет в тюрьме и был убит после освобождения. Его подельника так и не нашли.

Бостон, США Что украли: 13 произведений искусства В разные годы и в разных странах воры 81 раз крали работы Рембрандта. Так утверждается в опубликованной в 2012 году книге Энтони Амора и Тома Эшберга «Украденные Рембрандты. Нерассказанные истории знаменитых арт-краж». Одной из таких краж стало крупнейшее похищение произведений искусства в истории США и самое громкое нераскрытое преступление такого рода в мире. Во время празднования Дня святого Патрика двое мужчин, одетых в полицейскую форму, под предлогом проверки вызова о нарушении порядка вошли в частную художественную галерею, «арестовали» двух охранников и не спеша вынесли работы Рембрандта, Вермеера, Флинка, Мане и Дега стоимостью свыше $500 млн. Уходя, лжеполицейские стерли записи с видеокамер. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Картина Эдгара Дега «Жокеи после взвешивания» Фото: Isabella Stewart Gardner Museum / Wikipedia Картина Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море» Фото: Isabella Stewart Gardner Museum / Wikipedia Картина Эдуарда Мане «Чез Тортони» Фото: Isabella Stewart Gardner Museum / Wikipedia Следующая фотография 1 / 3 Картина Эдгара Дега «Жокеи после взвешивания» Фото: Isabella Stewart Gardner Museum / Wikipedia Картина Рембрандта «Христос во время шторма на Галилейском море» Фото: Isabella Stewart Gardner Museum / Wikipedia Картина Эдуарда Мане «Чез Тортони» Фото: Isabella Stewart Gardner Museum / Wikipedia Несмотря на то что в 2015 году ФБР заявило, что преступление якобы раскрыто, назвав имена давно умерших преступников, арестов не производилось, а художественные ценности так и не были обнаружены. Музей, в котором на месте исчезнувших картин висят пустые рамы, обещает $10 млн за информацию, которая поможет вернуть похищенное.

Осло, Норвегия Что украли: «Крик» Эдварда Мунка В преддверии зимних Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере культовую работу Эдварда Мунка перенесли в менее охраняемый зал Национальной галереи, чтобы облегчить доступ к ней многочисленных туристов. Этим воспользовались злоумышленники — двое мужчин украли «Крик» и оставили соответствующую записку: «Спасибо за плохую охрану». На это им потребовалось 50 секунд. Кража стала сенсацией и сделала «Крик» самым обсуждаемым произведением искусства в новостях 1994 года. Некоторые СМИ называли исчезновение картины хитрым пиар-трюком. Спустя три месяца совместными усилиями норвежской и британской полиции «Крик» был найден. Детали операции не разглашались. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Крик» Эдварда Мунка

Фото: Национальная галерея, Осло Спустя десять лет два человека в масках вошли в зал музея Мунка среди бела дня и, угрожая оружием, уложили на пол посетителей и смотрителей. Грабители вновь вынесли «Крик», прихватив другую известную работу художника — «Мадонну». На этот раз поиск преступников занял полтора года. В 2006-м трое мужчин были приговорены к заключению на срок от четырех до восьми лет тюрьмы. Сами картины были найдены в ходе полицейской операции, подробности которой не разглашались.

Багдад, Ирак Что украли: 920 млн долларов В мае 2003 года газета The New York Times сообщила, что за несколько дней до начала войны в Ираке из Центрального банка страны было украдено $1 млрд наличными. Позже это подтвердил официальный представитель Госдепа США Ричард Баучер. Как сообщала пресса, сын президента Ирака Кусай Хусейн с советником прибыли в банк 18 марта в четыре часа утра с требованием выдать им около $900 млн. Крупную сумму (почти четверть валютных запасов страны) за два часа погрузили в три грузовика и увезли в неизвестном направлении. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Центрального банка Ирака

Фото: Thomas Hartwell / USAID Мировая пресса окрестила произошедшее «крупнейшим ограблением банка в истории». Позже в одном из дворцов Саддама Хусейна были обнаружены большие суммы денег, в том числе $650 млн наличными. Но точно не было установлено, были ли это деньги, вывезенные из Центрального банка Ирака.

Белфаст, Северная Ирландия Что украли: 26,5 млн фунтов стерлингов Вечером 19 декабря 2004 года группа преступников под видом полицейских проникла в дома двух менеджеров крупнейшего розничного банка Северной Ирландии Криса Уорда и Кевина Макмаллана, взяв в заложники их семьи. На следующий день, угрожая убийством близких, бандиты приказали мужчинам отправляться на работу в банк. Когда учреждение закрылось, Уорд и Макмаллан открыли подземные хранилища. Чтобы вывезти добычу, преступники совершили два рейса на фургоне по центру Белфаста. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из грабителей в Northern Bank

Фото: Handout MD / Reuters Власти заявили, что в ограблении замешана Ирландская республиканская армия (ИРА), целью которой является достижение самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Руководство ИРА отказалось брать на себя ответственность, назвав обвинения «новой попыткой подорвать мирный процесс» в Ирландии. Дело остается нераскрытым. Вскоре после ограбления Northern Bank объявил о замене своих банкнот достоинством £10, 20, 50 и 100 на новые — с новыми цветами, логотипами и серийными номерами.

Форталеза, Бразилия Что украли: 164 млн бразильских реалов За три месяца до бразильского «ограбления века» преступники арендовали офисное здание в центре города и прокопали туннель длиной 78 м под двумя городскими кварталами до здания Центрального банка Бразилии. Туннель был оснащен деревянными опорами, освещением, системой вентиляции и обит пластиковыми панелями. Поздно вечером 6 августа 2005 года грабители пробили железобетонную стену банка, проникли в помещение, где хранились деньги, и незаметно вынесли оттуда 3,5 т бумажных купюр. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туннель, ведущий к хранилищу Центрального банка в Форталезе

Фото: Jarbas Oliviera, Agencia Estado / AP Из 36 человек, которым были предъявлены обвинения, 27 оказались в тюрьме. Дело не закрыто. Из 164 млн реалов возвращено лишь 20 млн. История ограбления стала основой сюжета фильма 2011 года «Нападение на центральный банк».

Вестберг, Швеция Что украли: 1 млрд шведских крон В 5:15 по центральноевропейскому времени вертолет Bell 206 JetRanger с тремя вооруженными неизвестными на борту завис над крышей местного отделения G4S — транснациональной частной военной компании, считающейся крупнейшей в мире по доходам. Злоумышленники спустились на крышу, кувалдами разбили окна, проникли внутрь, забрали деньги. Уже в 05:35 вертолет улетел с добычей, а через несколько часов его обнаружили брошенным на окраине шведской столицы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские у угнанного вертолета Bell 206 JetRanger

Фото: Scanpix / Maja Suslin / Reuters Полиция не смогла использовать собственные вертолеты для перехвата, так как рядом с вертолетными ангарами преступники заблаговременно положили несколько сумок с надписью «бомба». Чтобы уйти от автомобильного преследования, они установили на дорогах стальные шипы, а также подстроили ДТП в одном из переулков. Всего в операции участвовали 20 человек. По сообщениям СМИ, некоторые из них были бывшими сербскими разведчиками. Через год перед судом предстали десять человек, семь получили сроки, самые крупные (восемь лет) — пилот Александр Эрикссон родом из Швеции, грабитель Сафа Кадхум из Ирака и организатор кражи Горан Божович из Черногории.

Москва, Россия Что украли: «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи Картину похитили в день рождения русского живописца приазовско-греческого происхождения Архипа Куинджи. На глазах у посетителей злоумышленник снял со стены полотно, отнес за колонну, там вынул ее из рамы, а после не спеша проследовал с картиной к выходу и уехал с ней на автомобиле. Происшествие сравнивали с сюжетом фильма «Старики-разбойники». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент похищения картины А. Куинджи «Ай-Петри. Крым» в здании Третьяковской галереи Фото: МВД России / ТАСС Инженерный корпус Третьяковской галереи, где пропала картина Архипа Куинджи Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Обвиняемый в похищении Денис Чуприков в Таганском районном суде Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Момент похищения картины А. Куинджи «Ай-Петри. Крым» в здании Третьяковской галереи Фото: МВД России / ТАСС Инженерный корпус Третьяковской галереи, где пропала картина Архипа Куинджи Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото Обвиняемый в похищении Денис Чуприков в Таганском районном суде Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Выйти на след похитителя сотрудникам угрозыска полиции и ФСБ особого труда не составило, его задержали на следующий день. Преступник даже не пытался спрятать лицо от видеокамер во время кражи, к тому же оставил свои отпечатки. Грабителем оказался 32-летний уроженец Крыма слесарь Денис Чуприков, ранее проходивший по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Свой поступок он объяснил желанием «хайпануть». В том же году господин Чуприков получил три года строгого режима, а представители Третьяковской галереи и Минкульта пообещали, что из происшествия будут сделаны «самые серьезные выводы».

Дрезден, Германия Что украли: драгоценности XVIII века на 110 млн евро В бывшую резиденцию саксонских курфюрстов и королей, где сегодня располагается музейный комплекс «Зеленый свод», банда грабителей попала через разбитое окно, предварительно отключив часть электричества в музее. За несколько минут преступники похитили около 20 ювелирных изделий, в том числе эполет с дрезденским белым бриллиантом весом почти 50 карат и рубиновый гарнитур курфюрста саксонского Августа III. Руководство музея заявляло, что стоимость похищенного невозможно оценить, поскольку экспонаты были уникальными. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рубиновый гарнитур курфюрста саксонского Августа III Фото: dpa / Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden Инкрустированный бриллиантами эгрет для волос Фото: dpa / picture-alliance / Grunes Gewolbe Следующая фотография 1 / 2 Рубиновый гарнитур курфюрста саксонского Августа III Фото: dpa / Grunes Gewolbe / Polizeidirektion Dresden Инкрустированный бриллиантами эгрет для волос Фото: dpa / picture-alliance / Grunes Gewolbe За информацию об украденном было назначено вознаграждение в €500 тыс. Шестерых подозреваемых в краже задержали в 2020–2021 годах. В 2022-м злоумышленники через адвокатов указали местонахождение 21 похищенного предмета. Через год пятеро членов преступной группы были приговорены к длительным тюремным срокам. Все они принадлежат к арабскому мафиозному клану Реммо.

Лондон, Англия Что украли: около 2 тыс. экспонатов В августе 2023 года Британский музей сообщил о пропаже золотых ювелирных украшений, самоцветов, изделий из полудрагоценных камней и стекла, относящихся к периоду с XV века до н. э. по XIX век н. э. Оказалось, что из-за нарушений в системе безопасности на протяжении около 30 лет из хранилища регулярно исчезали артефакты античного греческого и римского искусства, которые не были занесены в каталог музея. Всего было утеряно около 2 тыс. артефактов, которые впоследствии свободно продавались на сайте онлайн-аукционов eBay по бросовым ценам. Например, фрагмент резного украшения продавался за $50, тогда как реальная его стоимость доходила до $65 тыс. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Британского музея

Фото: Tim Ireland / AP По данным The Times, сумма ущерба составила $102 млн. Из-за вскрывшейся кражи в отставку ушел директор музея Хартвиг Фишер. По результатам внутреннего расследования был также уволен куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который проработал в музее 30 лет. В 2024 году Британский музей подал на последнего в суд, обвинив в краже экспонатов.

