Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ выросла на 4% с начала года

Чистая прибыль Альфа-банка с января по сентябрь по РСБУ составила 196,95 млрд руб. Данные приводит «Интерфакс» на основе оборотной ведомости организации, опубликованной на сайте ЦБ. В тот же период прошлого года прибыль банка составила 189,9 млрд руб. — показатель вырос на 4%.

Летом сообщалось о росте чистой прибыли банка на 63% по РСБУ — к июлю показатель достиг 163,8 млрд руб. За весь прошлый год прибыль Альфа-банка превысила 205 млрд руб. по РСБУ, что было выше результата 2023-го на 70%.