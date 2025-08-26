Чистая прибыль «Альфа-банка» по РСБУ за семь месяцев выросла на 63%

Чистая прибыль «Альфа-банка» по РСБУ за январь-июль 2025 года достигла 163,8 млрд руб. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда чистая прибыль банка составила 100,3 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на оборотную ведомость на сайте Банка России.

В апреле Альфа-банк отчитался о финансовых результатах по МСФО по итогам 2024 года. За год чистая прибыль составила 210 млрд руб., увеличившись на 65% по сравнению с предыдущим годом. В последний раз Альфа-банк раскрывал подробную отчетность по МСФО лишь по итогам первого полугодия 2021 года. В последующие периоды ограничивался публикацией пресс-релизов.