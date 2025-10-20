Прямой рейс намерены запустить между Петербургом и Эр-Риядом в 2026 году
Авиакомпания бюджетного сегмента Flynas в 2026 году намерена запустить прямые самолеты из Эр-Рияда с Санкт-Петербург и Сочи. Также будет увеличено количество рейсов в Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного исполнительного директора и управляющего директора перевозчика Бандера Альмоханны.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
О планах компании рассказали в ходе презентации в Саудовской Аравии приложения для иностранных туристов в России Visit Russia. С какого месяца авиакомпания намерена осуществлять рейсы в Петербург, господин Альмоханна не уточнил.
«Я думаю, сейчас открываются прекрасные возможности для сотрудничества туроператоров, чтобы наладить сотрудничество и обмениваться клиентами из России в Саудовскую Аравию и обратно»,— заявил он.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково обслужил за девять месяцев года около 16 млн пассажиров.