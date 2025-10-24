Глава Хакасии одолел единороссов в суде

Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов добился признания недействующими изменений, внесенных парламентом республики в закон о межбюджетных отношениях. Такое решение принял апелляционный суд. Поправки были приняты Верховным советом (ВС) по инициативе единороссов и запрещали правительству региона сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом. Спикер ВС Сергей Сокол не исключил, что решение суда будет оспорено. А однопартийцы господина Коновалова напомнили, что в случае, если парламент не отменит поправки, дело может закончиться его досрочным роспуском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов (2023 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов (2023 год)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жалобу главы Хакасии на решение Верховного суда республики, касающееся закона «О внесении изменений в ст. 12 закона Республики Хакасия о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях…», Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) рассмотрел 23 октября. «Решение (основное требование) отменено в части с вынесением нового решения»,— указано в карточке дела. Мотивировочная часть решения еще не готова.

Как сообщал “Ъ”, закон, принятый ВС Хакасии в декабре 2024 года, запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом.

«Все, что касается бюджета, распределения средств, должно приниматься по принципу "двух ключей"»,— объяснял тогда смысл этого документа спикер ВС, секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол. По мнению же Валентина Коновалова, закон «позволял недобросовестным муниципальным чиновникам бесконтрольно тратить народные деньги» и «подрывал доверие жителей к институтам власти». Он отказался подписывать документ, но в мае ВС голосами депутатов от ЕР и ЛДПР преодолел вето. Глава республики обратился в Верховный суд региона, но тот принял сторону парламента (см. “Ъ” от 11 августа).

Комментируя решение апелляционного суда, господин Коновалов написал в своем Telegram-канале: «Это значит, что антинародный закон официально отменен». «Говорить о незаконности принятых Верховным советом изменений в закон… некорректно и преждевременно. Необходимо дождаться мотивированного судебного акта,— возразил ему, также в Telegram, Сергей Сокол.— В то же время следует отметить, что Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение суда первой инстанции в отношении одного абзаца, в остальном оставил решение без изменений». Он добавил, что у ВС есть право обратиться в кассационную судебную инстанцию.

Тем не менее в региональном отделении КПРФ сделали вывод, что «действие вето главы Хакасии фактически восстановлено». А депутат ВС Татьяна Янусик (КПРФ) не исключила, что этим последствия судебного решения не исчерпываются.

Она напомнила, что, согласно конституции республики, ее глава принимает решение о досрочном прекращении полномочий ВС в случае принятия депутатами закона, противоречащего Конституции РФ и федеральным законам, «если такие противоречия установлены в судебном порядке, а ВС не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения». «Если вы за ум не возьметесь, то работать нам всем осталось всего шесть месяцев, и будет роспуск. А там новые выборы депутатов»,— обратилась она в соцсетях к коллегам по парламенту. Действующий созыв ВС был избран в 2023 году на пятилетний срок.

Впрочем, пресс-секретарь правительства Хакасии Константин Новоторженцев заверил “Ъ”, что Валентин Коновалов не планирует распускать ВС: «Зная, как уважительно глава относится к выбору людей, а депутаты избраны жителями Хакасии, думаю, что Валентин Олегович на такой шаг не пойдет».

Судебные споры о законности поправок проходили на фоне публичного потепления отношений двух ветвей хакасской власти. В середине августа было объявлено, что Валентин Коновалов и Сергей Сокол провели рабочую встречу, в ходе которой заявили о необходимости конструктивного сотрудничества. Позже губернатор и спикер вместе обсудили перспективы развития туризма в регионе. А в сентябре депутаты-единороссы на сессии ВС сняли с повестки дня вопрос о преодолении вето главы на другой закон — о муниципальной реформе, который ликвидирует в республике двухуровневую модель местного самоуправления.

Валерий Лавский, Новосибирск