Глава Хакасии не сладил с парламентом

Верховный суд Хакасии отклонил иск правительства республики, которое возглавляет коммунист Валентин Коновалов, к контролируемому «Единой Россией» Верховному совету с требованием отмены закона о межбюджетных отношениях. Закон, ради принятия которого депутатам пришлось преодолевать вето губернатора, запрещает исполнительной власти региона сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом. Правительство обещает продолжить борьбу в вышестоящих инстанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов на пленуме ЦК КПРФ (октябрь 2023 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов на пленуме ЦК КПРФ (октябрь 2023 года)

Верховный суд Хакасии 8 августа отказал в удовлетворении административного иска правительства и министерства финансов региона к Верховному совету республики. Истцы требовали признать недействующими отдельные положения закона «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», принятого парламентом в новой редакции в мае 2025 года.

Этот закон, как ранее сообщал “Ъ”, был принят Верховным советом в декабре 2024 года и запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом.

«Все, что касается бюджета, распределения средств, должно приниматься по принципу "двух ключей"»,— объяснял тогда смысл этого документа спикер Верховного совета, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол.

Документ еще на стадии подготовки вызвал резкую критику со стороны Валентина Коновалова и возглавляемого им правительства. По оценке кабмина, закон нарушает п. 8 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ (он регламентирует соглашения между региональными властями и получающими от них дотации муниципалитетами), а также конституционный принцип разделения и независимости властей. В результате глава Хакасии отказался подписывать «антинародный», по его мнению, документ, но 21 мая парламент преодолел его вето: за закон проголосовали 36 депутатов при необходимом минимуме в 34 (две трети). После этого правительство республики обратилось в суд.

«Для нас это ожидаемое решение, на это мы и рассчитывали,— прокомментировал исход судебного процесса Сергей Сокол.— Во-первых, мы действуем в рамках закона. Во-вторых, прежде чем принимать поправки, депутатский корпус тщательно их проработал. Мы работали в интересах муниципалитетов. И суд в очередной раз встал на нашу сторону». Спикер также напомнил о еще двух судебных решениях, которыми были признаны неправомерными действия минфина Хакасии по сокращению дотаций двум районам, а ведомству предписано вернуть муниципалитетам удержанные средства.

В правительстве Хакасии “Ъ” сообщили, что подают апелляционную жалобу и «судебный процесс продолжается». Напомним, что в случае удовлетворения иска у главы республики могут появиться основания для роспуска парламента.

Решение суда несколько упрочит позиции Верховного совета, но в целом никак не отразится на политической ситуации в республике, считает политолог Михаил Верхотуров. «Это логичное и ожидаемое завершение всей истории с законом об изменении межбюджетных отношений. В финансовом плане тоже ничего особо не поменялось, поскольку денег в казне республики как не хватало, так и не хватает»,— добавляет эксперт.

Отметим, что в марте Верховный совет Хакасии по предложению правительства внес изменения в республиканский бюджет на 2025 год. На них настаивал Минфин РФ как на условии предоставления региону дополнительной финансовой поддержки. В результате доходы были сокращены на 1,25 млрд руб. (до 56,22 млрд руб.), расходы — на 1,54 млрд руб. (до 62,27 млрд руб.), а дефицит составил 6,05 млрд руб., или 14,9% с учетом остатков средств предыдущего года.

Валерий Лавский, Новосибирск