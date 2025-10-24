В Минэкомразвития назвали снижение ключевой ставки до 16,5% символическим шагом

Снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. — это символическое решение, считают в Минэкономразвития РФ. Там заявили, что текущая динамика инфляции в РФ, по данным Росстата, укладывается в прогнозную траекторию, а поэтому создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

За период с 14 по 20 октября 2025 года инфляция, по оценке Росстата, составила 0,22%, с начала месяца — 0,63%, с начала года — 4,95%. В октябре 2024-го годовое значение составляло 6,57%.

«В этой ситуации ключевое значение приобретает проактивная экономическая политика правительства, направленная на эффективное использование имеющихся ресурсов — прежде всего трудовых, инвестиционных и бюджетных»,— прокомментировал снижение директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в стране создаются предпосылки для снижения инфляции, но дальнейшее снижение показателя в декабре не предопределено.

