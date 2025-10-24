На мундепа Ларису Мухину составили протоколы по статьям о митингах и агитации

На муниципального депутата Колтушского поселения Всеволожского района Ленобласти и главу Экологического союза региона Ларису Мухину составили протоколы по статьям о нарушении порядка проведения собраний и митингов (ст. 20.2 КоАП РФ) и незаконном изготовлении агитационных материалов (ст. 5.12 КоАП РФ). Об этом сообщил глава фракции КПРФ в ЗакСе Ленобласти Иван Апостолевский.

Фото: Telegram-канал Ивана Апостолевского Муниципальный депутат Колтушского поселения Всеволожского района Ленобласти Лариса Мухина

Основанием для первого протокола стала встреча госпожи Мухиной с экоактивистами 13 июля. На ней мундеп поздравляла собравшихся с победой в суде в рамках борьбы за сохранение карьера «Дубровка».

Второй протокол составлен из-за футболок с надписью «Лариса Мухина — мой губернатор». По мнению господина Апостолевского, нет доказательств, что Лариса Мухина лично распространяла эти футболки. «Люди из разных районов области носили их по собственной инициативе, что законом не запрещено»,— считает глава фракции коммунистов.

В этом году Ларису Мухину дважды привлекали по статье о незаконной агитации. Это было связано с прошедшими в сентябре выборами губернатора Ленинградской области, на которые она планировала выдвигаться от КПРФ, однако не смогла набрать достаточное для регистрации подписей муниципальных депутатов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что помощника депутата от КПРФ задержали за первомайскую экологическую демонстрацию.

Артемий Чулков