Агрохолдинг «Степь» нарастил производство молока в 3 раза за 5 лет

За девять месяцев 2025 года фермы агрохолдинга «Степь» нарастили валовой надой сырого молока на 23%, до 197 тыс. т в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе агрохолдинга. Вместе с тем, по данным Ростата, по итогам трех кварталов 2025 года производство молока в хозяйствах ЮФО сократилось на 3%, до 2,95 млн т, крупные агрокомпании увеличили объемы на 2%.

Фото: freepik.com

Согласно статистике «Степи», с 2020 года рост сбора сырого молока в хозяйствах компании превышает 20% ежегодно. Как подсчитали аналитики компании, в течение пяти лет показатели молочного сектора выросли более чем в три раза, до 220 тыс. т в 2024 году.

По словам генерального директора «Степи» Андрея Недужко, такие показатели молочного дивизиона обусловлены инвестициями в развитие производственной базы, технологическим оснащением ферм, улучшением генетического потенциала стада.

Сейчас в состав агрохолдинга входят семь молочно-товарных комплексов с общим поголовьем более 50 тыс. голов КРС.

По итогам 2024 года «Степь» заняла четвертое место в рейтинге 30 крупнейших производителей молока в России, составленном Национальным союзом производителей молока «Союзмолоко», отраслевым СМИ Milknews и консалтинговым агентством Streda Consulting. Компания на верхних строчках по продуктивности — 15,2 т сырого молока в год на одну корову при среднем показателе у крупнейших российских производителей 12,3 т в год, следует из рейтинга.

В октябре и.о. заместителя губернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что за девять месяцев 2025 года в регионе произведено около 1,2 млн т. молока. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить кубанским молоком краевую перерабатывающую промышленность на 100%.

По данным Минсельхоза РФ, в России в 2025 году выросло производство молока и молочной продукции. За первое полугодие производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 16,9 млн тонн. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 4,5%.