Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга увеличился на 10 млн человек

Общественным транспортом Санкт-Петербурга за девять месяцев воспользовались 1,27 млн пассажиров. Это на 10 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На петербургские автобусы пришлась большая часть пассажиров — 552,5 млн человек. Далее идет метрополитен — 515,3 млн поездок. Трамваями и троллейбусами за этот период воспользовались 207 млн петербуржцев и гостей города.

С начала года на улицах города запустили два троллейбусных маршрута и два автобусных. На направления выпустили свыше 1,3 млн трамваев.

Татьяна Титаева