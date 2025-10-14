Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга увеличился на 10 млн человек
Общественным транспортом Санкт-Петербурга за девять месяцев воспользовались 1,27 млн пассажиров. Это на 10 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в комитете по транспорту.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На петербургские автобусы пришлась большая часть пассажиров — 552,5 млн человек. Далее идет метрополитен — 515,3 млн поездок. Трамваями и троллейбусами за этот период воспользовались 207 млн петербуржцев и гостей города.
С начала года на улицах города запустили два троллейбусных маршрута и два автобусных. На направления выпустили свыше 1,3 млн трамваев.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что дифференцированные тарифы на парковку в Петербурге заработают с 15 октября.