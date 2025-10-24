Перцель призвал создать систему поддержки учителей трудных подростков на Урале

Власти должны выстроить систему поддержки учителей и родителей проблемных подростков в виде помощи профессиональной среды, более опытных коллег и наставников, предложил главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель. В интервью «Ъ-Урал» он рассказал, что взрослым надо понимать значимость воспитания школьников, «ощущать коллективизм и вовлеченность в свою работу, которая поощряется и ценится окружающими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Перцель

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Михаил Перцель

«Люди, которые участвуют в воспитании подростков, работают, в первую очередь, своей душой, и она нуждается в постоянной поддержке. Для этого у человека должна быть своя личная жизнь и система, которая позволяет восстановить ресурсы. Силы возвращают коллективные обсуждения, в которых родители и преподаватели могут улучшить свои психологические навыки и решить рабочие трудности»,— пояснил господин Перцель.

Ранее, с начала октября, власти Екатеринбурга повысили внимание к теме проблемных подростков после стрельбы школьника в водителя трамвая на Вторчермете. СКР возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), в мэрии пригрозили прекратить движение общественного транспорта по ряду направлений, где существует опасность для пассажиров и работников «Гортранса».

Психотерапевт подчеркнул, что одним из главных факторов асоциального поведения школьников является неблагоприятная обстановка дома. «Если к ошибкам воспитания прибавляется негативное отношение к подростку в школе и все это помножено на гормональную перестройку и бурную энергию, то обстоятельства толкают ребенка на улицу, где он оказывается под ее влиянием»,— сказал он. Михаил Перцель подчеркнул, что для борьбы с подростками-вандалами властям следует создать «дороги, которые приведут их (школьников.— "Ъ-Урал") к ощущению успеха».

Подробнее о причинах деструктивного поведения подростков в Екатеринбурге и способах возвращения детей в социальную жизнь — в интервью Михаила Перцеля «Ъ-Урал».

