Ангелина Мельникова добавила медалей

Россиянка Ангелина Мельникова подкрепила статус королевы спортивной гимнастики, добавив к золоту в личном многоборье чемпионата мира в Джакарте сразу две завоеванные в пятницу, 24 октября, медали в состязаниях на отдельных снарядах. Мельникова очень убедительно выиграла соревнования в опорном прыжке, а на брусьях стала второй вслед за алжиркой Кайлией Немур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте

Фото: Issei Kato / Reuters Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте

Фото: Issei Kato / Reuters

Чемпионат мира в Джакарте, первый для российской гимнастики топовый турнир после трех с половиной лет международной изоляции, еще за два дня до его завершения вылился в персональный триумф ее самого яркого лица. Вечером 23 октября лидер сборной России Ангелина Мельникова, признававшаяся, что еще недавно, буквально несколько месяцев назад, перед тем как отстранение отечественных гимнастов наконец отменили, разрешив им выступить на мировом первенстве, думала об уходе из спорта, взяла самую престижную среди стоявших на кону в Индонезии медалей — золото личного многоборья. А меньше чем через сутки ее снова поздравляли с грандиозными достижениями.

В пятницу на турнире открылись состязания на отдельных снарядах. И Ангелина Мельникова сразу потрясла выступлением в опорном прыжке.

Два разных, но примерно одинаковых по уровню сложности — высочайшем для всех конкуренток — прыжка, «Юрченко» и «Чэн», она выполнила классно. В первой попытке, правда, была еле заметная фальшь при приземлении. Но вторая получилась почти идеальной. А отрыв Мельниковой, чья итоговая оценка составила 14,466 балла, от занявшей второе место канадки Лии-Моники Фонтейн получился таким огромным, какой вообще-то нечасто увидишь на чемпионатах мира, предполагающих остроту конкуренции,— четыре десятые.

Очень хороша Ангелина Мельникова была и на брусьях. Но тут у нее нашлись все-таки оппонентки не слабее. Китаянку Ян Фаньюйвэй россиянка опередила, заработав одинаковую с той оценку — 14,500, за счет лучшего исполнения программы. А вот олимпийскую чемпионку Кайлию Немур опередить не удалось. Та на своих любимых брусьях превосходила всех соперниц на голову — как Мельникова в опорном прыжке.

Алексей Доспехов