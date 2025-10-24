В Черкесске главбуха больницы осудили за мошенничество на 30 млн рублей

Главный бухгалтер больницы в Черкесске осуждена за хищение свыше 30 миллионов рублей из бюджета медучреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии.

В ходе расследования выяснили, что с 2015 по 2022 годы она входила в преступное сообщество, созданное главным врачом, и участвовала в систематическом хищении средств, предназначавшихся на ремонт, закупку материалов, топливо и оплату труда. Обвиняемая, являясь заместителем, а позже главным бухгалтером, вместе с соучастниками фальсифицировала договоры, акты выполненных работ и расчетные ведомости, после чего деньги переводились на счета третьих лиц. В результате были похищены более 30 млн руб., что подтвердила экспертиза.

На скамье подсудимых оказались также и другие сотрудники учреждения, уголовные дела в отношении которых пока рассматриваются. Черкесский городской суд 23 октября назначил злоумышленнице наказание — 4 года лишения свободы и штраф в размере 200 тыс. руб.

Станислав Маслаков