ТАСС показал кадры с места атаки БПЛА в Красногорске

ТАСС опубликовал видео, снятое рядом с жилым домом в подмосковном Красногорске. В квартиру на 14-м этаже дома попал БПЛА. Пострадали пять человек, среди них — ребенок.

Инцидент произошел в доме № 1 на улице Космонавтов. На кадрах видно окно здания, куда попал дрон — оттуда идет дым. Судя по опубликованным ТАСС фото, возле дома лежат обломки облицовки дома. Место атаки БПЛА отделено полосатой оградительной лентой.

Все пострадавшие при ударе — в сознании, уточнил глава городского округа Дмитрий Волков. Раненый мальчик находится в палате с бабушкой. У него — вывих колена и легкие травмы голени. Его мама госпитализирована вместе с другими взрослыми в Красногорскую больницу. Они получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения.

По факту атаки СКР возбудил уголовное дело. ЧП квалифицировано как теракт (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК).