Все пострадавшие при ударе БПЛА в Красногорске находятся в сознании

Пять человек, которые пострадали при ударе беспилотника на 14-м этаже жилого дома в Красногорске, находятся в сознании. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

В палате с пострадавшим мальчиком в детском клиническом центре им. Рошаля находится бабушка. «Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках»,— написал господин Волков в Telegram-канале.

Мама мальчика Юлия находится в Красногорской больнице вместе с другими ранеными взрослыми. Врачи делают все возможное и оказывают ей помощь в полном объеме, сообщил Дмитрий Волков. Он добавил, что передал Юлии привет от сына и показал ей видео с мальчиком.

«Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом»,— заверил глава городского округа.

Сегодня ночью дрон залетел в квартиру на 14-м этаже в Красногорске. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавший ребенок получил вывих колена и легкие травмы голени, взрослые — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. Погибших в результате ЧП нет, уточнил Дмитрий Волков.