МИД РФ считает санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа контрпродуктивным шагом

Россия рассматривает решение США ввести блокирующие санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и ряда их структур как «контрпродуктивный» шаг. Об этом на заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, смена курса администрации Дональда Трампа приведет к негативным последствиям для внутренней обстановки в США и мировой экономики.

«Не могу не прокомментировать новость об объявленном министерством финансов США решении о введении односторонних ограничительных мер в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" под предлогом, это прямая цитата, "недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине",— сказала она на брифинге. — Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте».

Госпожа Захарова обратила внимание, что решение текущей администрации пойти по пути «своих предшественников, пытавшихся вынудить или заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций», приведет к негативным последствиям для США и мировой экономики.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 22 октября ввело блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, включив компании и ряд их структур в SDN-лист. Меры усиливают давление на российский энергетический сектор в связи с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу», направленному на прекращение военных действий на Украине, говорится в сообщении OFAC. В SDN-лист, в частности, включены шесть дочерних предприятий ЛУКОЙЛа, в том числе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на которую, по собственным данным, приходится около 40% добычи углеводородов группы. У «Роснефти» под блокирующие санкции попали 28 предприятий.

Анастасия Домбицкая