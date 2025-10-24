Гимнастка Ангелина Мельникова взяла серебро ЧМ в упражнениях на брусьях

Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на брусьях на проходящем в Индонезии чемпионате мира по спортивной гимнастике. Для 25-летней россиянки это третья медаль на турнире. Ранее она взяла два золота: в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.

Результат Мельниковой — 14,500 балла. Победила представительница Алжира Кайлия Немур с результатом 15,566 балла. Бронза у китаянки Ян Фаньюйвэй (14,500).

Мельникова — трехкратная чемпионка мира, обладательница олимпийского золота Токио в командном многоборье, серебряный (2016) и дважды бронзовый (2021) призер Игр.

Российские гимнасты впервые с 2021 года участвуют в чемпионате мира. Отечественные спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов