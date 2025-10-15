Бывший манеж Половцовых наделили статусом памятника архитектуры

В список объектов культурного наследия регионального значения внесли «Манеж Половцовых», расположенный на набережной Крюкова канала, 12. Распоряжение издали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: Пресс-служба КГИОП

Приемная дочь барона Александра Людвиговича фон Штиглица, жена сенатора, секретаря Государственного совета Александра Половцова Надежда Половцова в XIX веке стала владелицей двух смежных участков вдоль Крюкова канала. Большая часть имущества Штиглица перешла ей после его смерти. Часть направили на содержание училища технического рисования, управляющим которого был Половцов.

Секретарь Госсовета считался любителем и знатоком лошадей. Проект манежа с конюшнями он заказал на имя жены академику архитектуры Максимилиану Месмахеру в 1887 году. По проекту спустя два года там обустроили манеж для тренировки лошадей, обучения верховой езде. Однако случившийся в 1890 году пожар почти полностью уничтожил объект, остались только продольные стены. Проект строительства нового манежа был утвержден в 1891 году.

После смерти супругов участки перешли купцу 1-й гильдии Д.Л. Животовскому. В начале XX века там работали разные театры, после революции — «Дом искусств и просвещения» с театральной, музыкальной и художественной школами. После Великой Отечественной войны на набережной Крюкова канала, 12 разместилась Ленинградская студия кинохроники, выпускающая короткометражные и документальные фильмы. Сейчас там работает открытая киностудия «Лендок».

Татьяна Титаева