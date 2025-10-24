Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Парламент Болгарии принял законопроект об условиях продажи активов «ЛУКОЙЛа»

Парламент Болгарии принял законопроект об инвестициях во втором чтении. Закон касается условий возможной продажи активов российской компании «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) в стране. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

В документе сказано, что сделки по продаже активов «ЛУКОЙЛа» обязаны проводиться под контролем Государственного агентства нацбезопасности и с разрешения правительства. Агентство должно выдать письменное заключение о возможности продажи. Правила будут распространяться на все болгарские активы российской нефтегазовой компании, а также на лица, связанные с ней.

Европейский союз сейчас изучает варианты того, как разорвать связи с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», писала газета Politico. Брюссель работает над запретом на транзакции с российской компанией. Санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» на этой неделе уже ввели США.

Подробнее о работе НПЗ ЛУКОЙЛа в Болгарии — в материале «Ъ» «Болгарская смесь».

