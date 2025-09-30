Болгарская смесь

Отказ от российской нефти вынудил крупнейший НПЗ на Балканах — «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — перейти на более дорогое сырье из Ирака, Казахстана и стран Африки. Для предприятия это обернулось убытком по итогам 2024 года в более чем 10 млрд руб. Проблемы НПЗ могут стимулировать ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) к выходу из актива, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — основной поставщик нефти в Болгарии и крупнейший НПЗ на Балканском полуострове — после отказа от российского сырья в основном перешел на нефть из Ирака, Казахстана и стран Африки. Это следует из опубликованного 29 сентября отчета компании за 2024 год. Как говорится в документе, объем переработки российский нефти в 2024 году сократился почти на 90%, до 182,51 тыс. тонн. Основной альтернативой стало казахстанское сырье, закупки которого выросли в 11,3 раза, до 2,4 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Поставки иракской нефти выросли до 1,167 млн тонн в 2024 году с нулевых объемов в 2023 году. Закупки сырья из Саудовской Аравии подскочили до 805,76 тыс. тонн с около 100 тыс. тонн годом ранее. Ливия, Египет, Тунис и Гана суммарно обеспечили НПЗ около 810 тыс. тонн нефти. ЛУКОЙЛ сам участвует в разработке месторождений в Ираке и Египте. В нефтекомпании комментарий не предоставили.

ЛУКОЙЛ владеет НПЗ в Бургасе с 1998 года. Болгарская «ЛУКОЙЛ Нефтохим», принадлежащая трейдеру ЛУКОЙЛа Litasco, владеет в Болгарии 220 заправочными станциями, девятью нефтебазами и бизнесом по бункеровке морских и воздушных судов. Импорт российской нефти Болгария запретила в 2024 году.

Как указывает «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас», альтернативные сорта нефти «значительно дороже» российского сырья и переход на них стал главным драйвером роста себестоимости. По итогам 2024 года компания получила убыток в размере 212,7 млн левов (около 10,5 млрд руб. по курсу ЦБ) против прибыли в 203,6 млн левов (10 млрд руб.) годом ранее. На 31 декабря 2024 года оборотные активы компании превышали ее текущие обязательства на 435,8 млн левов (около 21,55 млрд руб.). Согласно документу, «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» заключил соглашение о кредитной линии с Litasco в размере до 978 млн левов (48,36 млрд руб.)., из которых 716 млн левов (35,34 млрд руб.) использованы до 2025 года.

Аналитик инвестиционного дома D8 Андрей Громадин отмечает, что конфигурация НПЗ в Бургасе ориентирована именно на переработку Urals, поэтому даже более легкая и менее сернистая нефть не всегда эффективна.

При этом, замечает он, при правильном подборе ближневосточных сортов предприятие может выйти на приемлемый уровень рентабельности, хотя эффект дисконта Urals восполнить будет сложно. Старший партнер «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин добавляет, что процесс замены сырья сопровождался переходом на морскую логистику с дополнительными договорами и рисками. В отчете «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» говорится, что компания начала процесс оптимизации поставок, организовав 38 операций по погрузке с судна на судно в акватории порта Бургас.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов говорит, что ключевой риск для НПЗ после отказа от российской нефти связан с качеством сырья: новые сорта требуют перенастройки переработки, что делает ее убыточной на фоне низкой европейской маржи. По его мнению, прибыльность завода в Бургасе обеспечивалась только российскими поставками по сниженной цене, без которых актив становится экономически сомнительным. В условиях конкуренции с Индией и Ближним Востоком перспектив для роста цен нет, модернизация в ЕС не окупится, поэтому господин Худалов не исключает, что ЛУКОЙЛ может отказаться от предприятия.

В ноябре 2024 года Financial Times писала, что ЛУКОЙЛ планирует продать завод в Бургасе консорциуму Oryx Global. Позднее Litasco опровергла эти сообщения. По мнению Анатолия Беседина, убытки существенно ослабляют переговорные позиции потенциального продавца. Сделка, если она состоится, будет зависеть не столько от цены, сколько от распределения юридических рисков, и, вероятно, пройдет со значительным дисконтом, добавляет он.

Ольга Семеновых