Politico: Евросоюз готовит санкции против ЛУКОЙЛа

Евросоюз изучает варианты того, как разорвать связи с нефтяной компанией ЛУКОЙЛ. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Он сообщил, что Брюссель сейчас работает над запретом на транзакции с российской компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам источника издания, нефтекомпания сохраняет обширное присутствие в Европе. Ее НПЗ находятся в Болгарии и Румынии, а АЗС ЛУКОЙЛа есть на всей территории континента. «Нам нужно найти способ отделиться от этих вещей, прежде чем мы сможем полностью ввести санкции»,— сказал собеседник Politico.

Санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» на этой неделе уже ввели США. Американский Минфин разрешил для завершения деятельности проводить финансовые операции с российскими компаниями до 21 ноября. Меры усиливают давление на российский энергетический сектор из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу» по конфликту на Украине.