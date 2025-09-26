Воронежский Дом офицеров планируют отреставрировать за 210 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс по определению подрядчика для проведения реставрационных работ в Доме офицеров на проспекте Революции в Воронеже (ОКН «Мариинская гимназия») за 210 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом офицеров в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Дом офицеров в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Согласно документации, до 30 декабря 2027 года подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, крышу, чердачное пространство, а также провести реставрацию декоративно-художественных покрасок и архитектурно-лепного декора. Источник финансирования — федеральный бюджет. Подавать заявки можно до 13 октября, итоги подведут 16-го.

В феврале стало известно, что проект обновления Дома офицеров разработает московское ООО «Культреставрация» за 61,1 млн руб.

В 2024 году губернатор Александр Гусев заявил о планах перепрофилировать ОКН из здания Областного дома молодежи под Центр военно-патриотического воспитания. В июле глава региона сообщил, что часть объекта будет отведена под Центр допризывной подготовки.

Кабира Гасанова