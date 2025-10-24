Стармер призовет к увеличению поставок дальнобойного оружия Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на сегодняшней встрече лидеров стран «коалиции желающих» призовет к увеличению поставок Украине оружия дальнего радиуса действия. Это следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Кир Стармер призовет принять меры по отказу от российских нефти и газа, а также изъятию замороженных активов РФ для финансирования украинской обороны, следует из публикации. Британский политик убежден, что необходимо усилить давление на Россию и расширить таким образом действия президента США Дональда Трампа.

Во встрече «коалиции желающих» должны принять участие президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Нидерландов Дик Схоф.

22 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом снял ограничения на использование Украиной ракет большой дальности. По данным издания, вместе с этим США передали полномочия по координации таких ударов главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Вскоре Дональд Трамп назвал эту новость фейковой.