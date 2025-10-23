Трамп назвал фейком публикацию WSJ о разрешении ударов вглубь РФ для Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что публикация газеты The Wall Street Journal о снятии США ограничений для Киева на применение ракет для ударов вглубь РФ не соответствует действительности.

«Это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не прилетели, и к тому, что Украина с ними делает»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее газета сообщила со ссылкой на американских чиновников о том, что Белый дом снял ограничение на использование Украиной ракет большой дальности. Вместе с этим, по данным WSJ, Белый дом якобы передал полномочия по координации таких ударов главнокомандующему Европейским командованием ВС США генерал Алексусу Гринкевичу.