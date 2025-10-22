WSJ: США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности

Белый дом снял ограничение на использование Украиной ракет большой дальности, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. Вместе с этим Белый дом передал полномочия по координации таких ударов: прежде этот вопрос решал глава Пентагона Пит Хегсет, сейчас — главнокомандующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич.

Власти США публично не объявляли об этом решении, отмечает WSJ. Пентагон и Генеральный штаб Украины не ответили на запрос о комментарии. Это решение необходимо для того, чтобы оказать давление на Кремль, сообщили изданию американские госслужащие.

Бывший президент США Джо Байден первым разрешил Украине использовать дальнобойные британские ракеты Storm Shadow и американские ракеты Atacms для ударов по России. Указ об этом он подписал в конце своего президентства, но вскоре президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, ввел процедуру согласования таких ударов, отмечает WSJ. Американский министр обороны имел возможность запрещать Украине использовать западное дальнобойное оружие.

Вооруженные силы Украины впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара по российским военным целям в ноябре 2024 года, сообщало Bloomberg. Об ударах этими ракетами позже сообщалось в июне этого года. Осенью Украина использовала их для удара по ДНР, погибли два человека, сообщал глава региона Денис Пушилин.