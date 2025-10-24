Импорт кофе в Краснодарский край вырос почти на 48% за год

Импорт кофе в Краснодарский край в 2025 году достиг 60,4 тыс. тонн, что на 47,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Основными поставщиками выступают Бразилия, Вьетнам и Индонезия, при этом продукт завозится в виде сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рост поставок кофе сопровождался и увеличением объемов импорта какао-бобов. С января по сентябрь 2025 года в край поступило 1,3 тыс. тонн этого сырья, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Среди ключевых стран-импортеров названы Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Перу, Того и Эквадор.

По данным Краснодарстата, стоимость 1 кг шоколада на Кубани в сентябре составила 1,6 тыс. руб. — на 12,1% выше, чем в январе текущего года. Наиболее высокая цена на продукцию наблюдалась в августе.

На фоне роста импорта кофейно-шоколадного сырья в регион резко сократилось поступление семян. За восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край ввезено 979 тонн семян, что на 66,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Чаще всего импортировались семена перца, арбуза, кукурузы, капусты и лука. Поставки осуществлялись из Белоруссии, Бельгии, Германии, Венгрии, Индии, Италии, Казахстана, Турции и Франции.

Сократился и импорт фруктов. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, объем ввоза гранатов в регион за девять месяцев снизился на 28,9% — с 24,9 тыс. до 17,8 тыс. тонн. Импорт помело также уменьшился на 25%, до 42,8 тонны. Основными странами — экспортерами фруктов остаются Азербайджан, Египет, Израиль, Иран, Кения, Сирия, Турция и Узбекистан.

«Ъ-Кубань» писал, что за восемь месяцев 2025 года в Краснодарский край завезли 510,6 тыс. т картофеля, что в 4,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Ранее регион демонстрировал рост продаж картофеля — в первом квартале 2025 года реализация увеличилась на 21% по сравнению с январем—мартом 2024 года.

Мария Удовик