Мелодичный сон, «женский» спектакль или ароматное настроение

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на концертах групп «Бутырка» и «Сладкий сон», посмотреть спектакль «О, женщины» или посетить мастер-класс по изготовлению твердых духов. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

24 октября в 20:00 на сцене ставропольской Abrikos Arena — концерт группы «Каспийский груз». В честь 10-летия коллектива артисты исполнят треки из альбома «Сторона А / Сторона Б», который в свое время был в топ-10 наиболее продаваемых альбомов года.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (18+)

25 октября в 19:00 в Пятигорском ДК №1 им. А. Д. Дементьева выступит российская группа «Бутырка». Из информации, размещенной в открытых источниках, известно, что коллектив появился в 2001 году в Воронеже. Группа исполняет песни в жанрах русский шансон и городской романс. За более чем 20 лет существования коллектива он записал 12 альбомов, включая официальные сборники и синглы.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

25 октября в 19:00 в концертном зале им. Ф. И. Шаляпина в Ессентуках состоится концерт Сергея Васюты и группы «Сладкий сон». Этот коллектив известен в нашей стране еще со времен СССР. Его песни имели высокую популярность в 1990-х. Группа известна по таким хитам, как «Черная гроза» и «Ночной февраль», но ее «визитной карточкой» стала композиция «На белом покрывале января».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

24 октября в 10:00 в Ставрополе в пространстве «Входной сектор» — спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Народная студия театрального творчества «Реплика» под руководством режиссера Марины Андриановой представит зрителям постановку, в которой воссоздают атмосферу военного времени и показывают жизнь простых солдат, чьи подвиги навсегда останутся в истории.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

24 октября в 18:00 в Русском Театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе — драма «О, женщины». В рамках гастрольного тура Смоленский академический драматический театр им. Грибоедова представляет постановку по мотивам произведений Антона Чехова. Действие пьесы разворачивается на рассвете, когда трое рыбаков собираются у реки. Их утренние беседы — о женщинах.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

24 октября в 19:00 на сцене Ставропольского Дворца детского творчества — спектакль «Бывшие». Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы фильма «Алиса в стране чудес». Картина создана по мотивам сказки Льюиса Кэррола и одноименного аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого. Попав в загадочную Страну Чудес, пятнадцатилетняя Алиса испытывает одиночество. Ее окружают люди, похожие на близких и друзей, но они не узнают девочку. Она абсолютно чужая в этом странном мире. Путь к спасению и возвращению домой будет тернистым.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — современная сказка «Горыныч». Моряк Алексей Алехин привык к приключениям. Леха спасает дракончика в неизвестном княжестве, и на него обрушиваются проблемы. Дракончик Горыныч становится для моряка лучшим другом и помогает ему в водовороте событий.

Стоимость билетов — от 360 руб. (6+)

Для ценителей любовных историй — комедия «Сводишь с ума». Алиса переезжает в Петербурге в просторную квартиру. Жизнь новой хозяйки меняется, когда она в зеркале увидела параллельную реальность. Это все такая же петербургская квартира, только живет в ней веселый и беззаботный Иван.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

24 октября в 11:00 в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств откроется выставка местного живописца и графика Александра Гайденко «Чистое небо и Родины флаг». В работах автора — ополченцы Донбасса и Луганщины, бойцы СВО, разрушенные населенные пункты.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

26 октября в 15:30 в Ставропольской библиотеке-филиале №3 им. И. А. Бурмистрова состоится мастер-класс «Ароматное настроение». Его участники научатся создавать твердые духи и упаковывать их в оригинальную тару. Эксперт-библиотекарь расскажет о свойствах трав и аромамасел, используемых в парфюмерии.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

26 октября в 19:00 в концертном зале им. Ф. И. Шаляпина в Ессентуках резидент стендап-клуба Павел Дедищев представит шутки, «основанные на реальной жизни в России».

Стоимость билетов — 1200 руб. (18+)

