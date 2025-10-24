Ставрополье инвестирует 25 млрд рублей для роста качества жизни в 30 селах

Качество жизни в 30 опорных населенных пунктах Ставрополья планируют улучшить на 30% к 2030 году, заявил губернатор Владимир Владимиров на совещании по социально-экономическому развитию региона в Железноводске 23 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В этих населенных пунктах уже реализовали 507 мероприятий, где выполнена газификация на 99%, а также обеспечено полное покрытие интернетом. На развитие опорных муниципалитетов направлено около 25 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил устойчивую положительную динамику развития региона и подтвердил, что Ставрополье входит в федеральные проекты по модернизации инфраструктуры. Он подчеркнул, что регион определил 17 территорий для комплексного развития с потенциалом строительства более 1,2 млн кв. м жилья. При этом почти 90% дорог в городских агломерациях края соответствуют нормативам — самый высокий показатель в России.

Работа по развитию опорных населенных пунктов, модернизации ЖКХ и строительству жилья будет продолжена с привлечением инфраструктурных кредитов, а регион планирует сохранить достигнутый темп улучшения социальных условий и инфраструктуры к 2030 году.

Станислав Маслаков