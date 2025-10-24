В Дагестане возбудили дело о халатности при строительстве детского сада

Возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве детского сада в селе Хоредж Хивского района Республики Дагестан, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

В 2015 году управление образования Хивского района заключило муниципальный контракт с подрядчиком на возведение детского сада на 100 мест. Несмотря на сроки, работы так и не завершили. Местные должностные лица не обеспечили необходимое финансирование и контроль, из-за чего объект остался недостроенным и до сих пор не введён в эксплуатацию. Стройка финансировалась за счет районного бюджета, но средства прекратили поступать уже через два года после начала работ. На текущий момент готовность здания составляет около 60%.

Местные жители десятилетиями возили детей в детские учреждения райцентра из-за отсутствия собственного сада. По решению главы Дагестана, проблему взяли под контроль на республиканском уровне, поручив первому вице-премьеру Руслану Алиеву завершить строительство в течение года с проведением экспертизы состояния объекта.

Станислав Маслаков