Прокуратура требует 8 лет колонии для ижевского бизнесмена Аяза Шабутдинова

Восемь лет колонии грозят основателю «Лайк Центра» Аязу Шабутдинову. Как пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы, именно такой срок в прениях сторон в московском суде запросила для него гособвинитель. Помимо этого ему грозит штраф в размере 15,5 млн руб. и пятилетний запрет на образовательную деятельность в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Ему предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества на общую сумму свыше 57 млн руб. Следствие считает, что он создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса, продавая курсы стоимостью от 150 до 350 тыс. руб. без обещанных результатов. Его предполагаемый соучастник, экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Аяз Шабутдинов известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».

Блогер признал вину и возместил ущерб 73 пострадавшим. Суд огласит приговор 27 октября.

Анастасия Лопатина