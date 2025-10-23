Бизнес-тренера из Куеды предложили приговорить к восьми годам колонии

Гособвинение предложило суду назначить бизнес-тренеру, уроженцу села Куеда Пермского края Аязу Шабутдинову, наказание в виде восьми лет реального заключения и штрафу 15 млн руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Господин Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года и затем решением суда помещен в СИЗО. По версии следствия и гособвинения, он совершил мошенничество в особо крупном размере, действия в составе организованной группы. Потерпевшими по делу были признаны 113 человек. Они заплатили за курсы, тренинги и вебинары, обещая после прохождения обучения успехи в предпринимательской деятельности от 60 тыс. до 12 млн руб. Их авторы обещали клиентам серьезные финансовые успехи, но обещанного результата потерпевшие не получили.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Сначала Аяз Шабутдинов отрицал вину, но затем согласился с версией следствия. Также он компенсировал ущерб 64 потерпевшим.