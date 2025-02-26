Бизнес-тренеру из Ижевска Аязу Шабутдинову продлили арест на 6 месяцев

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнес-тренеру из Ижевска Аязу Шабутдинову до 12 августа. Как пишет “Ъ”, он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 57 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат блогера просил перевести фигуранта под домашний арест, указывая на отсутствие социальной опасности его действий, однако суд отклонил это ходатайство. Аяз Шабутдинов проходит по 113 эпизодам мошенничества. Следствие считает, что он создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса, продавая курсы стоимостью от 150 до 350 тыс. руб. без обещанных результатов.

Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Свою вину бизнес-тренер не признает. Его предполагаемый соучастник, экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Аяз Шабутдинов известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».