Генпрокуратура Грузии обвинила экс-премьера Гарибашвили в отмывании денег

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в легализации (отмывании) преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба надзора.

В сообщении указано, что с 2019 по 2024 год, будучи должностным лицом, господин Гарибашвили скрытно занимался предпринимательской деятельностью и получал доходы в особо крупном размере. По версии следствия, экс-премьер указывал в декларациях ложные данные о своем имущественном положении, чтобы легализировать преступные средства. По иску Генпрокуратуры у господина Гарибашвили могут взыскать 1 млн лари ($368 425).

18 октября спецслужбы Грузии изъяли более $7 млн после обысков в домах бывших чиновников. В их число попал и Ираклий Гарибашвили. Помимо денег, уточнили в ведомстве, были изъяты дорогостоящие часы и картины, документы и электронные устройства.