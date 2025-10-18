В Грузии у бывших чиновников изъяли более $7 млн

В Грузии спецслужбы изъяли более $7 млн в ходе обысков в домах бывших чиновников, включая экс-премьера Ираклия Гарибашвили. Об этом сообщил директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.

Ираклий Гарибашвили (2023 год)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Ираклий Гарибашвили (2023 год)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генпрокуратура Грузии накануне сообщала об обысках в домах господина Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, а также восьми связанных с ними лиц. В Службе госбезопасности уточнили, что помимо денег были изъяты дорогостоящие часы и картины, документация и электронные устройства.

Обыски прошли в нескольких районах Тбилиси, сообщает ТАСС. Следствие изучает изъятые документы, устанавливается происхождение средств, добавили в Службе госбезопасности.