В Ростове платежи в бюджет за платные парковки выросли вдвое за год

В январе-октябре 2025 года в бюджет Ростова-на-Дону поступило 9,9 млн руб. за пользование платными парковками, что почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

При этом общая сумма штрафов за неоплату парковок в городе в тот же период превысила доходы от платных стоянок в 10 раз и составила более 97,7 млн руб. За год показатель вырос на 24%

В ведомстве отметили, что разрыв между поступлениями от штрафов и доходов от платных парковок постепенно сокращается. В конце прошлого года сумма штрафов превышала доходы от платных парковок более чем в 16 раз.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 6 октября 2024 в столице региона появились три платных парковки: на проспекте Чехова (от улицы Варфоломеева до улицы Текучева), на улице Седова (от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловского) и на улице Тургеневской (от переулка Соборного до переулка Газетного по нечетной стороне).

Наталья Белоштейн