Умер участник КВН из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос

Чемпион высшей лиги КВН Павел Козмопулос умер в возрасте 44 лет после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Карьеру в КВН юморист начал в 2003 году в составе «Сборной Пятигорска». Последние годы жизни работал директором пятигорской лиги КВН.

Фото: Личная страница Павла Козмопулоса в соцсетях

О смерти артиста сообщил мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он назвал выступления Павла Козмопулоса «эталоном искрометного юмора» и отметил, что его шутки «становились легендами». «Он был тем, кто заставлял смеяться до слез и восхищаться точностью слова. Павел доказал, что юмор может быть умным, тонким и по-настоящему объединяющим, а его талант, остроумие и неповторимая харизма покорили миллионы зрителей»,— написал глава города в Telegram-канале.

Павел Козмопулос боролся с онкологическим заболеванием с 2009 года, пишет «Комсомольская правда». Уже тогда у комика ухудшились слух и зрение, затем врачи обнаружили у него опухоль головного мозга.

К участию в КВН в составе «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос присоединился, будучи студентом. Для команды, капитаном которой был Семен Слепаков (иноагент), он, в том числе, писал сценарии для выступлений. В 2004 году команда заняла третье место в Первой лиге с номером о стереотипах про жителей Кавказа, а в 2008 году «Сборная Пятигорска» выиграла Кубок чемпионов. В 2009 году команда стала победителем Высшей лиги.

Полина Мотызлевская