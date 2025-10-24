В Новороссийске планируют повысить эффективность общественного транспорта

В общественном транспорте Новороссийска могут появиться Wi-Fi и розетки для зарядных устройств. Власти планируют повысить уровень комфорта и эффективности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Перспективу развития общественного транспорта глава Новороссийска Андрей Кравченко обсудил с руководством МУП «МПТН». По словам начальника «МПТН» Виктора Алеулова, в автопарк предприятия на данный момент входит 61 единица троллейбусов и автобусов, на линию ежедневно выходят 43 транспортных средства. Планируется увеличение транспортных единиц в автопарке и поэтапное приведение действующих автобусов в нормативное состояние.

На совещании мэр Новороссийска озвучил, что в МУП «МПТН» наблюдается нехватка кадров, что сказывается на увеличении интервала общественного транспорта. В целях решения вопроса предприятие открыло 75 вакансий водителей троллейбусов и автобусов, а также внедрило меру поддержки для новых сотрудников в виде ежемесячной прибавки к заработной плате.

«В решении кадрового вопроса требую от руководства смены подхода и конкретных предложений. Рассматриваем возможность реализации троллейбусной концессии. Соглашение позволит увеличить пассажиропоток, охватить больше жилых микрорайонов троллейбусной маршрутной сетью, в том числе участками на автономном ходу, сократить интервалы движения в пиковые часы загрузки, продлить часы работы в вечернее время, обеспечить более высокий уровень комфорта за счет оснащения транспорта кондиционерами, Wi-Fi, розетками для зарядных устройств»,– заявил Андрей Кравченко.

София Моисеенко