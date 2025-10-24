Домодедово и Жуковский возобновили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Также возобновил работу аэропорт Калуги (Грабцево). Об этом сообщила Росавиация.

Домодедово и Жуковский были закрыты более полутора часов, авиагавань Калуги — почти пять часов. Как правило, подобные ограничения вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

За это время, в том числе ночью, над Калужской областью были сбиты 19 БПЛА. На подлете к Москве уничтожены еще три дрона. Никто не пострадал.