В Нальчике выставили на торги имущественный комплекс за 140 млн рублей

Территориальное управление Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике организует открытый аукцион по продаже арестованного имущества, сообщается на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу выставлен имущественный комплекс в Нальчике по адресу переулок Монтажников, дом 14. В состав лота входят земельный участок площадью 6461 кв. м, нежилое здание площадью 1928,6 кв. м и объект незавершенного строительства.

Начальная цена комплекса составляет 140 млн руб. Шаг аукциона — 1,4 млн руб., размер задатка — 70 млн руб.

Собственником имущества числится Токуев Р. Б. Объекты находятся под арестом с запретом на регистрационные действия. Основанием для проведения торгов стало постановление судебного пристава-исполнителя Главного межрегионального управления ФССП России от 21 августа 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 октября по 24 ноября 2025 года. Ценовые предложения можно подавать 26 ноября с 10:00 до 27 ноября 10:00.

Договор купли-продажи победитель должен заключить не ранее десяти и не позднее двадцати дней после подписания протокола о результатах торгов. Оплату необходимо произвести в течение пяти дней с даты подписания протокола.

Тат Гаспарян