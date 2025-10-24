Путин поздравил спецназовцев с 75-летием образования подразделений

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав спецназа вооруженных сил (ВС) России с 75-летием образования их подразделений. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Активно применяя богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику, всегда действуете высокопрофессионально, мужественно и решительно»,— отметил глава государства в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин поблагодарил спецназ России за «беззаветную преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу». Подразделения и дальше будут решать все поставленные задачи и стоять на «страже безопасности» РФ, убежден президент.

Господин Путин пожелал ветеранам и личному составу спецназа «крепкого здоровья и новых успехов», а их близким — счастья и благополучия. По его словам, россияне гордятся спецназовцами.