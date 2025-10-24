На электростанции в Кемерово загорелся трансформатор

На территории Кемеровской ГРЭС (принадлежит ООО «Сибирская генерирующая компания») произошел пожар, сообщил в Telegram-канале мэр города Дмитрий Анисимов. По его словам, возгорание случилось из-за выброса масла во время отключения блочного трансформатора от сети.

Пострадавших и разрушений нет. Открытое горение ликвидировали. Губернатор Кузбасса Илья Сердюк сообщал, что площадь пожара достигла 60 кв. м. Электростанция работает в прежнем режиме, тепло- и энергоснабжение не нарушены.

В АО «Кузбассэнерго» подтвердили «Интерфаксу», что загоревшийся трансформатор находился не внутри электростанции, а на ее территории.