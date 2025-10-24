Туристический налог принес Сочи 474 млн рублей за девять месяцев

Туристический налог, введенный в Сочи с 1 января 2025 года вместо курортного сбора, принес городскому бюджету 474,3 млн руб. за девять месяцев. Все средства остаются в распоряжении муниципалитета и направляются на развитие курортной инфраструктуры, социальные проекты, строительство, обновление дорог и инициативное бюджетирование, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на администрацию города.

Ставка налога в 2025 году составляет 1% от стоимости временного проживания. В последующие годы она будет расти: до 2% в 2026-м, 3% в 2027-м, 4% в 2028-м и 5% с 2029 года.

За четвертый квартал 2024 года курортный сбор принес в консолидированный бюджет Краснодарского края по Сочи 101,9 млн руб. Таким образом, новая система сбора платежей показала более высокие поступления и обеспечила городу прямое управление деньгами.

В администрации подчеркнули, что, несмотря на то, что по закону расходы бюджета не зависят от конкретных налоговых поступлений, полученные средства позволяют увеличить финансирование благоустройства курорта и улучшения городской среды.

Алина Зорина