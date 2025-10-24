На турнире в Токио не осталось российских теннисисток

Две российские теннисистки оступились на четвертьфинальной стадии турнира категории 500 в Токио с призовым фондом более $1 млн. Таким образом, на соревновании в японской столице не осталось представительниц России.

Анна Калинская, занимающая в мировом рейтинге 38-е место, не смогла доиграть матч против 17-й ракетки мира чешки Линды Носковой. В концовке первого сета россиянка брала медицинский тайм-аут из-за дискомфорта в области спины. В итоге она отказалась от продолжения борьбы при счете 0:6, 0:1. Недавно дебютировавшая в топ-10 Екатерина Александрова, упустив четыре матчбола, уступила американке Софии Кенин со счетом 0:6, 6:2, 6:7 (3:7) за 2 часа 11 минут.

Турнир в Токио завершится 26 октября. В прошлом году победительницей стала китаянка Чжэн Циньвэнь.

Арнольд Кабанов