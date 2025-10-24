Российские силы ПВО за час сбили 25 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 8:00 мск перехватили и уничтожили 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

11 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, шесть — Тульской, четыре — Калужской, три — Тверской и один — над Новгородской областью.

Позднее, в 9:17 мск, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех дронов на подлете к столице. Информации о пострадавших или повреждениях на земле он не привел.

В ночь на 24 октября над регионами России были сбиты 111 БПЛА. Больше всего — 34 дрона — уничтожены в небе над Ростовской областью.