На Кубани при падении обломков беспилотника повреждены восемь дачных домов

Минувшей ночью Абинский район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников. Обломки упали на территории садового товарищества «Ягодка», сообщает оперативный штаб региона.

По данным экстренных служб, при падении обломков БПЛА повреждены восемь дачных домов. В двух из них повреждены крыши, в остальных выбиты стекла. Повреждения также получили заборы и ворота.

Жители дачного поселка при ударах беспилотников не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Анна Перова, Краснодар