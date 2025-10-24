По иску «Башспирта» на 237,5 млн рублей выслушают гендиректора компании

Кировский райсуд Уфы привлек к участию в судебном процессе по иску «Башспирта» к бывшему генеральному директора компании Рауфу Нугуманову Урала Фарвазова и Раифа Абдрахимова.

Господин Фарвазов в мае 2022 года сменил Рауфа Нугуманова в должности руководителя «Башспирта», а того в августе 2023 года — Раиф Абдрахимов (находится под следствием).

В марте Кировский райсуд Уфы признал Рауфа Нугуманова виновным в превышении должностных полномочий: гендиректор заключил невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений — в частности, памятников архитектуры Дом Бушмариных на улице Ленина в Уфе (там располагался флагманский магазин компании) и здание Первого губернского музея на улице Пушкина (там планировался ресторан). Господин Нугуманов был приговорен к пяти годам лишения свободы, но позже ВС Башкирии сократил срок наказания на три месяца.

Факты, установленные в рамках уголовного разбирательства, легли в основу гражданского иска «Башспирта» к бывшему гендиректору. Компания просит суд взыскать с Рауфа Нугуманова 237,5 млн руб. ущерба от аренды здания на улице Пушкина.

Защита ответчика, по данным «Ъ-Уфа», ссылается на то, что, вынося приговор, суд не установил факт причинения Рауфом Нугумановым ущерба компания, а также уклонился от установления его возможного размера.

Помимо бывших гендиректоров компании суд привлек в качестве третьих лиц бывших и действующих членов совета директоров «Башспирта» — экс-министра торговли республики Алексея Гусева, министра земельных и имущественных отношений Наталью Полянскую и ее первого заместителя Дмитрия Суслина, главу минсельхоза Ильшата Фазрахманова.

По данным «Ъ-Уфа», не исключено, что в перспективе в суде будут ходатайствовать о привлечении к участию в судебном процессе других высокопоставленных членов исполнительной власти региона, участвовавших в обсуждении вопроса об открытии ресторана в пешей доступности от здания Дома республики.

Олег Вахитов